Белорусский МАЗ получил ОТТС на двух конкурентов «ГАЗель Next»‍

Сегодня, 07:51

Белорусский автопроизводитель МАЗ получил два ОТТС на новые модели, которые станут конкурентами с «ГАЗель Next». Вскоре на рынке появится фургон МАЗ-3650 и микроавтобус МАЗ-281.

МАЗ-3650 и МАЗ-281 являются слегка переделанным JAC Sunray. Белорусская компания отметила, что разработкой занимались с 2016 года и планировали начать выпуск еще в начале 2018 года. При этом в МАЗ умолчали, почему произошла задержка.

Фургон МАЗ-3650 выпустят только в модификации с грузоподъемностью в 1 100 кг, однако клиент сможет выбрать длину модели в 6 000 или 4 900 мм. В движение первого конкурента «ГАЗель Next» будет приводить китайский мотор JAC HFC4DE1-1D объемом 1,8 литра, который генерирует 150 «лошадей». В качестве трансмиссии будет предложена только МКПП на шесть скоростей, а в продажу поступит только заднеприводный вариант.

Согласно ОТТС МАЗ-281 получил следующие размеры: длина – 6 000 мм, ширина – 2 100 мм, высота – 2 800 мм, а база колес – 3 570 мм. Микроавтобус доступен в двух версиях: грузопассажирской и пассажирской. Первая предполагает девять пассажиров и весит 3,5 тонны, а вторая рассчитана на 13/16 человек и весит 4,05 тонны.