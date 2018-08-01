Воронежцев повеселил брутальный байкер на желтой Honda с люлькой

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С наступлением теплого сезона многие воронежцы пересаживаются с автомобилей на мотоциклы. Однако не всегда байки привлекают внимание горожан своими шумными двигателями.

Так, недавно в Воронеже был замечен брутальный байкер на мотоцикле с коляской. Местная жительница сфотографировала необычный ярко-желтый мотоцикл, который поднял ей настроение. Снимки байкера были опубликованы в сети.

Жительница Воронежа рассказала, что заметила байк, стоя в очереди за фаст-фудом. Она призналась, что байкер на желтой Honda с люлькой повеселил её.

Позднее стало известно, что трехколесный мотоцикл на самом деле состоит из разных частей. Так, байкер рассказал, что сам мотоцикл марки Honda, но коляска, приделанная к нему, взята от «Явы».