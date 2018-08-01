Компания BMW построит новый автомобильный завод в Венгрии за 1 млрд евро

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Баварская машиностроительная компания BMW построит новый завод в Венгрии, инвестировав на эти цели 1 000 000 000 евро. Такой информацией поделился пресс-центр премиального бренда.

Указанное предприятие возведут в северной части страны, рядом с городом Дебрецен. Отмечается, что ежегодно, будущая производственная площадка должна выпускать 150 000 автомобилей.

Сообщается, что открытие автозавода благотворно скажется на экономическом положении Венгрии, так как обеспечит 1000 рабочих мест. В цехах завода вероятно будут собираться электромобили, а также авто с традиционными ДВС.

По словам руководителя BMW Харальда Крюгера, к концу нынешнего года специалисты проведут полную модернизацию всех существующих заводов марки в Европе, в которую вложат примерно 1 000 000 000 евро. Когда будет запущен завод BMW на территории Венгрии, пока неизвестно.