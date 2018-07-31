Geely и Volvo представили совместно разработанный кроссовер SX11

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После того, как китайский автогигант «поглотил» шведскую марку, ожидалось, что две компании начнут вместе разрабатывать машины. Новый паркетник построен на инновационном шасси BMA.

В интернете появились официальные визуализации компакт-кросса SX11 без камуфляжа. Паркетник является детищем китайского автогиганта Geely, а также перешедшей в его состав в 2010 году компании Volvo.

Кроссовер SX11 станет первым автомобилем компании Geely, основой для которого послужит инновационное шасси BMA. В разработке этой платформы приняли участие специалисты марки Volvo.

Согласно слухам, кроссовер Geely SX11 будет технически схож с вседорожником Volvo XC40. Официально известно, что китайская новинка получит от шведского SUV турбодвигатель. Новые визуализации компакт-кросса Geely SX11 указывают на то, что автомобиль обзавелся фирменной радиаторной решеткой, светодиодной оптикой со встроенными ДХО, задними LED-фонарями и массивным передним бампером.

По размерам кроссовер Geely SX11 немного меньше Volvo XC40: 4330х1800х1609 мм при колесной базе в 2600 мм. Моторный отсек китайской новинки занимает мотор 1.5 отдачей 177 л.с. Он сочетается с 7-РКПП. Разгон до «сотни» у паркетника занимает 7,9 с. У машины появится модификация с гибридным агрегатом. Продажи SX11 в КНР начнутся будущей осенью.