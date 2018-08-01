Mahindra показала новый минивэн Marazzo на тизерах

Сегодня, 05:00

В компании Mahindra рассказали, что новый минивэн назовут Marazzo, что значит «акула» в переводе с баскского. Также индийский производитель обнародовал тизеры и эскизы модели.

Автомобиль, который ранее был известен под индексом U321, не случайно получил имя «Акула». Именно эти животные вдохновляли дизайнеров. Отметим, что в разработке внешнего вида автомобиля участвовали итальянские специалисты из Pininfarina, принадлежащей Mahindra. Над технической «начинкой» работали в подразделении компании в Северной Америке.

Минивэн Mahindra Marazzo получил новую архитектуру. Модель предложат в 7- и 8-местных вариантах исполнения. Также «Акулу» оснастят светодиодными фонарями, климат-контролем и мультимедийным центром.

Предположительно под капотом новинки окажется 1,6-литровый 125-сильный дизельный мотор mFalcon, разработанный совместно с SsangYong. В роли КПП выступит 6-ступенчатая механическая трансмиссия или «автомат». Помимо этого, автомобиль может получить и бензиновый двигатель.

Главным конкурентом минивэна должен стать японский Toyota Innova Crysta. Продажи нового Mahindra Marazzo на индийском рынке должны стартовать в сентябре.