Итальянцы представили гоночный электрокар Spice-X SX1 «для всех»

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Дебютировал бюджетный гоночный электромобиль Spice-X SX1 от группы компаний из Пьемонта, Италия. Производитель отмечает, что модель порадует прекрасной управляемостью и динамикой, низкой массой и незначительными расходами на эксплуатацию.

Новый Spice-X SX1 подойдёт для кольцевых гонок, подъёмов в гору и слалома. Ради снижения стоимости автомобиля в его конструкции не использовались дорогие материалы, включая углепластик. Модель ориентирована на молодых автогонщиков. При длине в 3 827 мм ширина спорткара достигает 1 695 мм.

Согласно предварительным данным, на заднюю ось Spice-X SX1 установили два электродвигателя с отдачей в 41 «лошадку» каждый. Они позволяют машине ускоряться до 100 км/ч с места за 3,8 или 3,5 секунды в зависимости от версии. Предельная скорость может достигать 160 или 210 км/ч.

Напомним, доступные гоночные авто создают и другие итальянцы. Речь о компании Automobili Turismo e Sport (ATS), которая применяет на своих спорткарах стальную раму весом всего в 55 кг. В целом весит ATS Sport Dieci рекордно мало – 435 кг.