В Москве запустили услугу аренды электрокаров Tesla‍

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В Москве теперь можно брать напрокат американские электрокары Tesla. Такую услугу в столице запустили Moscow Tesla Club и «Связной».

Как рассказал представитель совместной компании, аренда электрического седана Tesla Model S на три дня будет стоить 120 000 рублей. Желающим получить автомобиль в своё распоряжение на семь дней нужно будет заплатить 220 000 рублей, а 30 дней эксплуатации обойдутся в 395 000 рублей. В цену уже входит оплата КАСКО.

Кроме того, клиенты нового сервиса могут взять в аренду электрокроссовер Model X, однако стоимость будет «рассчитываться в индивидуальном порядке». При выдаче машины клиент будет обязан прослушать инструкции об особенностях её использования. Также электрокар можно арендовать с водителем.

Напомним, что не так давно «Связной» сообщила о старте приёма заявок на покупку Tesla, их продажи также ведутся вместе с Moscow Tesla Club. На портале компаний для покупки предлагаются не только уже упомянутые Model S и Model X, но и Model 3. Помимо этого, принимаются предзаказы на второе поколение Roadster.