Volkswagen начинает поставки в РФ коммерческих авто с моторами «Евро-6»

Сегодня, 15:58

Немецкий автопроизводитель Volkswagen намерен начать экспорт легкого коммерческого транспорта в Россию с дизельными моторами стандарта «Евро-6». Выпуск LCV для РФ стартует уже в следующем месяце.

За счет новых дизельных Volkswagen LCV в России будет расширено количество комбинаций силовых установок, привода и КПП. В продаже появится моторы производительностью 110 и 150 кВт, которые сочетаются с коробкой-автомат на семь скоростей и полным приводом 4Motion.

Новые дизельные двигатель «Евро-6» оснащены технологией BlueMotion. Силовые установки создавали на основе модульной архитектуры MDB EA288 и были адаптированы для LCV. В результате моторы соответствуют требованиям владельцев в отношении пробега, режимов езды и повышенных нагрузок.

Двигатели «Евро-6» для легких коммерческих машин Volkswagen стали экономнее и нуждаются в 5,8 литра ДТ на 100 км. Также снижается общая стоимость моделей, поскольку расходы на страховку ниже за счет экологичности. Вместе с новыми моторами клиентам предложат новые системы: Engine-Start-Stop, а также восполнения энергии торможения.