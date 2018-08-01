Представлены первые изображения седана Subaru Legacy нового поколения

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В интернете неоднократно представлялись фотографии тестового прототипа среднеразмерного седана. Кроме того, у автомобиля есть концепт. На основании всего названного дизайнеры показали, как будет выглядеть товарное исполнение машины.

Презентация нового поколения седана Subaru Legacy запланирована на начало будущего года. Автомобиль неоднократно попадался фотошпионам и имеет концептуальную версию, что позволило дизайнерам портала «Колеса.ру» представить собственное видение автомобиля. Накануне они показали реалистичные рендеры машины.

Напомним, в 2015 году японцы прекратили продажу седана Subaru Legacy в России. Автомобиль утратил спрос в силу кризисной обстановки на рынке РФ, что и заставило производители увести модель из страны. В мае нынешнего года Legacy снова появился в России в актуальной версии, выпускаемой с 2013 года.

Шпионские фотографии указывают на то, что новый Subaru Legacy внешне будет во многом похож на актуальную версию седана. При этом следующая генерация модели получит более плавный рисунок радиаторной решетки, иную геометрию фар в стиле кроссовера Forester, другой рисунок стекла задних боковых дверей.