«Мастер побега»: Странная женщина разбила чужой BMW и спрыгнула в колодец

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Жительница деревни совершила необычное хулиганство. Женщина бросила кирпич в автомобиль своей соседки и спряталась в колодце.

В Слуцком районе Минской области произошел курьезный инцидент: женщина разбила чужой автомобиль, после чего спрыгнула в колодец. В местной милиции рассказали, что 45-летняя сельчанка бегала по соседскому двору, затем взяла кирпич и запустила его в немецкий кроссовер BMW X5.

В итоге машина получила повреждения. Отметим, что стоимость нового такого же автомобиля в Минске достигает порядка 120 000 белорусских рублей (3,8 миллиона российских рублей).

Когда во двор вышла 44-летняя владелица машины вместе с гостившими у неё родственниками, хулиганка сбежала через огороды и решила спрыгнуть в колодец чтобы спрятаться от милиции. Доставать её оттуда пришлось сотрудникам МЧС.

Инцидент произошёл 29 июля около 16:00. Уточняется, что накануне соседки не ссорились, а женщина, повредившая чужую машину, была трезвой. Однако она не смогла объяснить причины своего поступка. Теперь сельчанке грозит до трёх лет тюрьмы по статье «Хулиганство».