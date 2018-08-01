Datsun опубликовал тизер новой спецверсии своего «бюджетника»

Сегодня, 06:00

Компания Datsun собирается представить одну из своих моделей в особом исполнении в рамках автошоу GIIAS, которое пройдёт в Индонезии на этой неделе. В настоящее время в сети появился первый тизер грядущего «бюджетника».

Представители Datsun, к сожалению, не уточнили, какой именно автомобиль было решено доработать. Судя по изображению, новинка получит колёсные диски чёрного цвета и ярко-жёлтые акценты.

По мнению экспертов, автопроизводитель может презентовать на автовыставке GIIAS, запланированной на 2-12 августа, серийное исполнение прототипа GO Live, премьера которого состоялась на этом же мероприятии в минувшем году. Такой автомобиль отличался от обычного хэтчбека Datsun GO увеличенной радиаторной решёткой, более агрессивными бамперами, крупным спойлером сзади, а также жёлтыми вставками.

В компании пока не стали раскрывать подробности о грядущем автомобиле, ограничившись упоминанием, что он будет ориентирован на молодёжь с активным образом жизни. На сегодняшний день жителям Индонезии предлагаются всего три модели от Datsun: GO, GO+ и Cross. Все они были построены на архитектуре от Nissan Micra.