Эксперты рассказали, какой будет LADA Granta с «Х-фейсом»

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«АвтоВАЗ» пообещал показать на мотор-шоу в Москве 15 новинок, однако уже сейчас общественность имеет некоторое представление об обновленном семейства «Гранта».

В конце августа в Москве откроется мотор-шоу, в рамках которого «АвтоВАЗ» покажет 15 новинок. Ожидается, что на выставке представят следующую генерацию «Нивы», новое кросс-купе X-Code, а также обновленное семейство LADA Granta с «Х-фейсом» как у Vesta и X-Ray.

Линейка LADA Granta постепенно рассекречивается. Весь год фотошпионы показывали закамуфлированные прототипы новинок, а теперь они демонстрируются вовсе без маскировки. Так, недавно рестайлинговый седан Granta был показан в интернете официально. После этого последовали первые неофициальные фото хэтчбека без камуфляжа, и теперь в Сети появились фото обновленного лифтбека. Последний запечатлели в Сочи на съемках рекламного ролика.

Уже сейчас вполне достаточно контента для того, чтоб иметь представление о внешней составляющей обновленного семейства LADA Granta. Седан, хэтчбек и лифтбек объединяет передняя часть, примерившая «Х-фейс». За счет этого экстерьер новинок «посвежел» и соответствует современной фирменной концепции компании «АвтоВАЗ». В целом форма кузова у машин не изменилась.

Какие изменения произошли в салоне семейства LADA Granta, пока не ясно. Также нет информации о силовой составляющей новинок. Эти подробности, вероятно, будут озвучены на мотор-шоу в Москве.