Toyota Hilux уступил лидерство УАЗ «Пикап»‍ на рынке пикапов России

Сегодня, 13:09

Объём продаж пикапов на российском авторынке с января по июнь текущего года увеличился на 32,9% и достиг 5 200 единиц. В данном сегменте японская модель уступила лидерство отечественной.

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», на пикапы приходится 0,7% от всего объёма продаж легковых машин в России. Самый высокий спрос в первом полугодии был зафиксирован у УАЗ «Пикап». Выбор на такой модели остановили 1 800 российских автолюбителей, что соответствует росту на 42,9% в сравнении с прошлогодним результатом.

Продажи Mitsubishi L200 выросли на 235,9% или до 1 500 единиц, что позволило ему обогнать по популярности прежнего лидера в лице Toyota Hilux (1 300 ед.; -13%), который замкнул ТОП-3. Отметим, что в первой половине прошлого года Hilux занимал первое место по продажам среди пикапов, а к концу 2017 года располагался уже на второй строчке.

Эксперты добавили, что чаще других пикапы в России приобретают жители ХМАО, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Красноярского края.