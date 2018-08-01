Skoda разработала новую внедорожную версию кроссовера Karoq Scout

Сегодня, 04:00

Шведский автопроизводитель Skoda разработал новую версию для кроссовера Skoda Karoq. Модель получила внедорожную модификацию Scout, которая отличается обвесом из пластика и рядом дополнений.

Помимо пластикового обвеса Skoda Karoq Scout оснащен шильдиками, отделкой интерьера чёрно-коричневых цветов с логотипами версии, а также накладками на педали из «нержавейки». Кроссовер оснащен светодиодным освещением салона, а приборная панель получила цифровое исполнение.

Новая версия Skoda Karoq Scout доступна только с полным приводом в базовой комплектации. В моторной линейке числятся моторы 1.5 TSI с отдачей в 150 «лошадей», 2.0 TDI производительностью 150 и 190 «лошадей». В паре предлагают МКПП на шесть скоростей или АКПП DSG на семь.

Стоит отметить, что презентация версия Skoda Karoq состоялась весной прошлого года, а новую модификацию Scout намерены представить уже в октябре в рамках автошоу в Париже.