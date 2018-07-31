Крутой надземный переход вынуждает ростовчан «бросаться» под колеса машин

Сегодня, 12:01

В Ростове-на-Дону на улице Менжинского расположен надземный переход. Однако он настолько не нравится ростовчанам, что те вынуждены переходить улицу по проезжей части.

Дело в том, что этот мост слишком крутой. То есть ни мамочкам с колясками, ни людям с ограниченными возможностями съехать по пандусу не представляется возможным. К тому же, переход настолько узкий, что на нем и два человека не разминется.

Пожилым людям очень тяжело подниматься по этому переходу, поэтому они всячески стараются его избегать. Да и молодым нелегко по нему передвигаться, особенно в дождь и снег там очень опасно ходить.

Поэтому ростовчане переходят улицу по проезжей части. Но это доставляет неудобство как автомобилистам, так и подвергает опасности пешеходов.