В Россию приехала эксклюзивная версия кроссовера Infiniti QX50 Autograph

Сегодня, 11:25

Российским автолюбителем стал доступен для заказа кроссовер Infiniti QX50 с пакетом уникальных доработок салона Autograph. Цены на новинку стартуют от 2 799 000 рублей, передают в пресс-службе японской марки.

Дизайнеры, подобравшие эксклюзивную гамму цветов для салона Infiniti QX50 Autograph, отмечают, что черпали вдохновение в лобби роскошного отеля. Цветовая палитра для интерьера кроссовера включат кремовый оттенок «Кокосовое молоко», шоколадный «Эмперадор», а также «Морской синий».

Завершает отделку внутреннего убранства нового QX50 искусственная замша Ultrasuede темно-синего цвета. Также дизайнеры использовали натуральную кожу с прострочкой, деревянные декоративные вставки. Помимо этого, за доплату можно заказать панорамную крышу.

Напомним, Infiniti QX50 приводится в движение 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем VC-Turbo, генерирующим 249 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. В паре с мотором «трудится» вариатор.