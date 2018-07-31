Дворкович считает причиной роста цен на бензин смену правительства

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Бывший вице-премьер России заявил, что нефтяные компании воспользовались тем, что в ходе смены правительства их контроль ослабился, и реализовали накопленный потенциал увеличения цен на топливо.

Аркадий Дворкович, бывший вице-премьер РФ, связал резкий скачок цен на бензин, произошедший весной нынешнего года, со сменой кабмина.

«То, что произошло на бензиновом рынке, скорее вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки», – заявил Дворкович.

Он также подчеркнул, что считает данную причину объективным фактором и не обвиняет в подорожании бензина кого бы то ни было. По словам чиновника, изменение цен могло бы быть более плавным, если бы ежемесячно велась непрерывная работа по балансировке интересов финансовой системы и нефтяных компаний.

Стоит напомнить, что Госдума РФ 5 июля одобрила законопроект, предусматривающий введение нового налога на добычу углеводородов и снижение акцизов на горючее. Такое решение стало мерой против скачка цен на топливо, который наблюдался в мае-июне текущего года.