Озвучен ТОП-5 нержавеющих автомобилей ценой до 300 000 рублей

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На отечественном вторичном авторынке имеется масса интересных предложений, однако в бюджетном сегменте не так просто найти машину, которая защищена от коррозии. Эксперты решили представить рейтинг именно таких авто.

Аутсайдером ТОП-5 стал Citroen C5. Этот лифтбек оснащается агрегатом 2.0, производительность которого составляет 140 л.с. Его стоимость на рынке подержанного транспорта в России составляет 250 000 рублей.

Четвертое место в рейтинге досталось хэтчбеку Opel Astra Н. Эта машина имеет в моторном отсеке агрегат 1.6 мощностью 115 л.с. Стоимость такой машины на вторичном рынке РФ составляет 275 000 рублей.

Третью строчку ТОП-5 занял Renault Megan. Этот автомобиль встречается на вторичном рынке России за 260 000 рублей. Подкапотное пространство этой модели занимает двигатель 1.6 производительностью 115 л.с.

Второе место в рейтинге досталось модели Peugeot 307. Этот автомобиль имеет один из наиболее защищенных от коррозии кузовов среди машин, предложенных на вторичном рынке России. Стоимость подержанного «307-го» с агрегатом 1.6 мощностью 109 л.с. в РФ составляет 260 000 рублей.

Первую позицию в ТОП-5 заняла Skoda Octavia, которая предлагается на вторичном рынке России по цене в 290 000 рублей. Автомобиль с агрегатом 1.6 тягой 101 л.с. имеет оцинковку кузова, благодаря чему ценится отечественным потребителем.