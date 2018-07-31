Новый лазерный рекорд спортивного BMW M2 Competition показали на видео

Сегодня, 10:00

Необычный рекорд установил немецкий BMW M2 Competition: автомобиль за минуту лопнул при помощи лазера 79 шаров. Ролик, на котором запечатлён этот процесс, был размещён на официальном YouTube-канале подразделения BMW M.

Отметим, что баварская марка уже не впервые ставит «лазерный» рекорд, до этого он достигал 63 шаров в минуту. Такого результата в BMW добились в 2016 году. На этот раз из шаров выстроили логотип бренда. В свою очередь на автомобиль установили лазерную указку. Новый рекорд был установлен в районе Бедфорда, Великобритания.

Спортивный BMW M2 Competition оснащается 3,0-литровым мотором, способным развивать 410 лошадиных сил. В тандеме с двигателем работает 6-ступенчатая трансмиссия. Чтобы ускориться до 100 км/ч автомобилю требуется 4,2 секунды, при этом его максимальная скорость достигает 250 км/ч.

Стоит напомнить, что в конце этого месяца компания провела российскую премьеру BMW X5 на закрытом мероприятии в Москве. Россияне уже могут оставить заказ на новинку с ценником от 4 590 000 рублей.