Названы цены на обновленную модель Renault Logan для рынка России

Сегодня, 09:15

Renault недавно выпустила обновленную версию автомобиля Logan. Он уже добрался и до России.

Представители компании в России объявили цены на новые автомобили. Так, стоимость обновленного Renault Logan всего на 10-20 тысяч выше предыдущего поколения и составляет 544 тысячи рублей. Но российские дилеры сообщили, что дорестайлинговые версии у них еще остались и сейчас их продают с хорошей скидкой.

Итак, после обновления Renault Logan может похвастаться изменениями в передней части. В первую очередь, это новые светодиодные фары и радиаторная решетка, которая стала не только черной, но и получила накладки из хрома.

В салоне тоже появились небольшие изменения так, размер подстаканников был пересмотрен и теперь в них можно помещать 0,5-литровые бутылки. Также теперь в салоне есть кнопка, которая позволяет открывать бензобак, не выходя из автомобиля.

Ездить Renault Logan будет на 1,6-литровом двигателе. Есть варианты с мощностями в 82, 102 и 113 лошадиных сил.