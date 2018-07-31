Обновленный кроссовер Honda HR-V остался без ручной коробки передач

Сегодня, 08:45

Honda представила обновленный кроссовер HR-V для авторынка США, который лишился механической коробки передач. При этом модель сохранила свои размеры, а также остальное техническое оснащение.

Главным отличием обновленной Honda HR-V является отсутствие МКПП. Новая модификация также получила улучшенный софт для трансмиссии в полноприводном исполнении кроссовера. Электроусилитель рулевого колеса был усовершенствован, благодаря чему на высоких скоростях чувствительность ниже.

Обновленный кроссовер Honda HR-V в США предлагают в множестве версий: добавились спортивная и топовая. Главным отличием комплектаций станут изменения внешности и новые детали в салоне.

Ранее Honda HR-V в базе была доступна с 6-МКПП, однако теперь все комплектации предлагают только с вариатором. Автоматическую трансмиссию дополнили оптимизированным софтом, однако линейка двигателей осталась прежней.