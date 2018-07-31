В Новосибирске площадь Калинина из-за аварии осталась без троллейбусов и света

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В ночь на 31 июля в Новосибирске произошла коммунальная авария, из-за которой перестали работать светофоры и ездить троллейбусы в районе площади Калинина. Также без света остались более 600 домов.

Коммунальная авария на вводных линиях трансформатора, случившаяся в 01:00, привела к тому, что жильцы 96 высотных домов и 542 частных домов в Заельцевском остались без света, пишут новосибирские СМИ. Электроэнергии лишились и 10 больниц. К настоящему моменту без электричества обходятся 46 домов.

Кроме того, на близлежащих улицах в настоящее время не работают светофоры. Пользователи соцсетей уточняют, что на пересечении улиц Нарымская и Дуси Ковальчук перестал работать светофор. Также регулировщику приходится работать на Плановой. Около площади Калинина простаивают троллейбусы.

Коммунальщики обещают завершить все ремонтные работы к 10:00.