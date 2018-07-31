Раритетный кабриолет «Волга» восхитил волжан

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Жители города показали в сети фотографии уникального автомобиля.

Необычный кабриолет «Волга» был замечен недавно в городе Волжский. Раритетный автомобиль не остался без внимания горожан – они сфотографировали машину и выложили снимки в сеть.

В комментариях под фотографиями пользователи начали обсуждать кабриолет. Один из комментаторов предположил, что автомобиль был переделан в кабриолет самостоятельно.

«А я это чудо встретила сегодня», - написала жительница Волжского.

Также горожане отметили шикарный внешний вид машины.

«Интересно, сколько же ей лет? Выглядит отпадно, завидую мужику», - восторженно отметил житель Волжского по имени Олег.