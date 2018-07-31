Концепт Audi PB 18 e-tron расскажет о серийном электрическом суперкаре

Сегодня, 07:28

Компания Audi показала новый концепт электрического суперкара PB18 E-Tron на свежем тизере. В августе автомобиль впервые опробуют на трассе Лагуна Сека в США, а публичная презентация новинки пройдёт в Пэббл-Бич.

Представители немецкой марки рассказали, что внешне суперкар напоминает гоночный спортпрототип R18 E-Tron, побеждавший в марафоне «24 часа Ле-Мана». Шоу-кар должен привлечь внимание к первому серийному электрокару компании, который войдёт в семейство E-Tron.

Дебют электрокроссовера запланирован на 17 сентября. Товарный Audi E-Tron получит два электромотора, суммарная отдача которых достигает 360 лошадиных сил. Активация спортивного режима позволяет на непродолжительное время увеличить мощность более чем до 400 «лошадей».

При максимальной скорости в 200 км/ч автомобиль разгоняется до 100 км/ч с места за 6,0 секунд. Ёмкость аккумуляторов, питающих двигатели, составит 95 кВт/ч. Новинка сможет проезжать на одном заряде до 400 километров. С применением 150-киловатной станции быстрой зарядки батареи можно будет полностью зарядить всего за 30 минут.

Отметим, что изначально автопроизводитель собирался привезти серийный Audi E-Tron на мотор-шоу в Брюсселе, но из-за организационных проблем презентацию пришлось перенести с 30 августа на 17 сентября.