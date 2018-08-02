Представлены первые «живые» фото обновленного седана Peugeot 408

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Французы продолжают работу над обновленной «пятидверкой» для Китая, и держат ее в секрете, но автомобильным папарацци удалось запечатлеть прототип новинки без камуфляжа.

Общественность уже имеет некоторое представление о внешности обновленного седана Peugeot 408, так как ранее рассекречивались визуализации транспортного средства из базы Минпрома КНР. Однако теперь папарацци лицезрели автомобиль вживую, без камуфляжа на кузове, и сфотографировали его со всех сторон.

Шпионские фото говорят о том, что обновленный Peugeot 408 оснащен видоизмененными бамперами, решеткой радиатора, капотом и фарами. Фонари на корме дополнены вертикальными вставками. Цветовую палитру машины дополнили синим цветом.

Французы пока не рассекречивают внутреннее пространство седана Peugeot 408, но предполагается, что оно не получило изменений. Кроме того, прежней осталась силовая составляющая модели: моторы 1.8 (139 л.с.), 1.2 (136 л.с.) и 1.6 ТНР (167 л.с.).

Напомним, на российском и южноамериканском рынках предлагается первая генерация Peugeot 408 на базе хэтчбека 308, построенного на архитектуре PF2. В 2014 году в КНР появилось второе поколение седана, основанное на шасси EMP2. Рестайлинговая версия машины появится в Поднебесной в ближайшее время.