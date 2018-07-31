Обновленный Suzuki Vitara показали на официальных фото и видео

Сегодня, 07:00

Для «посвежевшего» паркетника предусмотрен новый турбодвигатель. Несколько изменилась внешняя составляющая кроссовера. Известны сроки начала продажи машины.

На прошлой неделе австралийская пресса распространила снимки обновленного Suzuki Vitara, сделанные автомобильными папарацци. Фотошпионы застали машину в темно-голубом кузове. Теперь кроссовер рассекречивает сам производитель.

На опубликованных в интернете фотографиях и в видеоролике показана европейская версия обновленного Suzuki Vitara. По словам производителя, до конца года автомобиль появится на старосветском рынке.

Иная радиаторная решетка обновленного Suzuki Vitara получила вертикальные клинья как у модели SX4. Также автомобиль имеет видоизмененные передний бампер и улучшенные задние фонари, которые сделаны полностью красными. Кузов машины получил расширенную цветовую палитру. Кроме того, паркетник обзавелся иными колесными дисками и пересмотренной панелью приборов.

Для обновленного Suzuki Vitara в Европе предусмотрена новая бензиновая установка 1.0 Boosterjet, производительность которой составляет 112 л.с. Кроме того, силовую линейку автомобиля представляет прежний двигатель 1.4 Boosterjet мощностью 140 л.с. Паркетник может быть передне- и полноприводным.