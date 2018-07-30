Два водителя пострадали в ДТП с фурами на трассе в Тверской области

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На трассе М-11 в Бологовском районе произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате пострадали оба водителя.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД России по Тверской области, грузовой автомобиль марки Scania столкнулся с большегрузом Freightliner. Уточняется, что 44-летний мужчина, управлявший машиной Scania, ехал в сторону Москвы, но в какой-то момент отвлёкся от вождения и спровоцировал столкновение со стоящим грузовиком.

ДТП произошло на 360-м км автодороги М-11 вчера, 29 июля, в 19:40. Оба водителя получили травмы. Пострадавших доставили в районную больницу Вышнего Волочка. В настоящее время по факту дорожной аварии проводится проверка, правоохранители уточняют подробности происшествия.