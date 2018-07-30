Автобус шоу «Дом-2» чуть не сбил мать с ребёнком под Новороссийском

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Женщину и ребёнка едва не сбил автобус телепроекта «Дом-2» на пешеходном переходе. Инцидент произошёл в субботу, 28 июля, в селе Васильевка неподалёку от Новороссийска.

Очевидцы сообщают, что женщина с сыном вышла на «зебру», а брендированный автобус шоу «Дом-2» как раз в то время несся по дороге. Транспорт чудом не наехал на пешеходов. К счастью, трагедии удалось избежать, так как женщина вовремя остановилась.

Примечательно, что автобус поехал дальше, даже не снизив скорости. Также в сеть попало видео с инцидентом, которое было снято на видеорегистратор в машине, ехавшей навстречу автобусу.

Известно, что транспорт с логотипом «Дома-2» направлялся в Новороссийск, именно там и в ряде других городов с 23 июля по 1 августа пройдёт кастинг, где для проекта выберут новых участников. Такую информацию можно отыскать в официальной группе реалити-шоу.