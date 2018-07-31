Российские продажи FAW D60 начнутся в сентябре

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Китайский FAW привезёт кроссовер D60 на Московский автосалон, который пройдёт в конце августа. Продажи модели на российском рынке должны стартовать в сентябре.

Автопроизводитель зарегистрировал ОТТС на FAW D60. Примечательно, что в базе Росстандарта уже фигурировал этот автомобиль ещё два года назад. Старый сертификат предусматривал, что кроссовер появится у российских дилеров с 1,5-литровым 99-сильным двигателем с четырьмя цилиндрами, который сочетается с 5-диапазонной КПП.

В настоящее время в сертификате указан тот же мотор, но его отдача увеличилась до 106 «лошадок» и 141 Нм. Такие изменения могут быть связаны с доработкой трансмиссии: передаточные числа были уменьшены.

Длина обновлённого FAW D60 выросла до 4 230 мм из-за более массивных бамперов, а рейлинги на крыше увеличили высоту автомобиля до 1 636 мм. В списке оборудования машины появились система стабилизации и кнопка экстренного вызова. Предположительно серийный выпуск модели организуют в Калининграде на «Автоторе», где уже ведётся сборка FAW X80.

Напомним, у себя на родине FAW D60 можно купить со 113-сильным мотором объёмом 1,5 л и 1,8-литровым агрегатом мощностью 139 сил. Во втором случае в роли трансмиссии выступает 6-ступенчатый «автомат».