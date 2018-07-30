Официально раскрыты характеристики первого электрокара Porsche

Сегодня, 16:00

Немецкая компания Porsche рассекретили главные технические характеристики модели Taycan, которая станет для бренда первым серийным электрокаром. Серийная сборка новинки стартует в будущем году.

Товарный Porsche Taycan получит по одному электромотору на каждую ось, причём агрегаты будут напоминать те, которыми оснащался гибрид Porsche 919 Hybrid. Всего производительность установки составит внушительные 600 лошадиных сил. В паре с двигателями будет работать бортовая 800-вольтовая система.

Чтобы ускорить до первых 100 км/ч электромобилю будет достаточно 3,5 секунды. Одного заряда модели хватит, чтобы проехать порядка 500 километров. Использование станции быстрой зарядки батарею можно зарядить практически полностью всего за 15 минут.

Представители Porsche также сообщили, что в год планируется выпускать порядка 20 000 экземпляров Taycan – это примерно две трети от объёма производства семейства 911.