Представлено видео с новым гиперкаром Bugatti за 5 млн евро

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К показу готовится новый гиперкар французской марки, название которого напоминает о выдающемся гонщике. Презентация автомобиля, созданного на базе модели Chiron, состоится в конце августа.

Французские машиностроители опубликовали в интернете видеотизер, посвященный новому гиперкару Bugatti Divo стоимостью примерно в 5 млн евро. В конце ролика сообщается, что машина будет представлена в рамках выставки The Quail в Калифорнии. Ожидается, что новинка будет собрана в количестве 40 единиц.

Сто лет назад французский автогонщик Альбер Диво стал знаменитым, когда дважды одержал победу в сицилийской серии Targa Florio. Новый гиперкар Bugatti Divo назван в честь этого спортсмена.

«Донором» для гиперкара Bugatti Divo стала модель Chiron. При этом для новинки будет существенно облегчена конструкция. Кроме того, автоомбиль получит улучшенную аэродинамику и управляемость.

Новый Bugatti Divo позаимствует у «донора» не только шасси, но и силовую установку W16 с четырьмя турбинами. Ее мощность равна 1 500 л.с. С таким мотором модель Chiron разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с, а максимальная скорость машины составляет 420 км/ч, но этот показатель ограничен электроникой. «Ошейник» можно снять специальным ключом, и тогда «потолок» гиперкара вырастает до 485 км/ч. Ожидается, что облегченный Divo обойдет соплатформенника по динамическим показателям.