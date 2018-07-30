Составлен ТОП-10 популярнейших автомобилей в Европе

Сегодня, 14:37

Статус бестселлера европейского рынка по итогам января-июня нынешнего года сохранил Volkswagen Golf. Об этом сказано в рейтинге, составленном аналитиками Focus2Move.

В Европе за отчётные полгода Volkswagen Golf нашёл 291 500 покупателей, что на 6,4% превышает результат годичной давности. Второе место досталось Renault Clio, который разошёлся тиражом в 270 000 единиц, что соответствует росту на 2,5%.

Выбор на модели Volkswagen Polo остановили 203 000 европейцев, что на 1,4% меньше, чем годом ранее. Тем не менее она разместилась на третьей строчке рейтинга. Четвёртое и пятое места разделили Ford Fiesta и Volkswagen Tiguan, чьи продажи составили 162 000 (-1,4%) и 159 500 (+8,9%) авто соответственно. Отметим, что Volkswagen Tiguan стал самой популярной моделью в сегменте SUV.

В ТОП-10 наиболее востребованных в ЕС машин попали также японский Nissan Qashqai (156 400 ед.; +1%), чешская Skoda Octavia (146 100 ед.; +8,2%), французский Peugeot 208 (135 700 ед.; -6,5%), американский Ford Focus (133 200 ед.; -2,8%) и французский Citroen C3 (123 100 ед.; -1,6%).