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Челябинцы пожаловались на дорожников, укладывающих асфальт в дождь

Сегодня, 14:02

Накануне в Челябинске прошёл проливной дождь, однако дорожников это не смутило. Они продолжили укладывать асфальт во дворе на улице Шота Руставели.

Жителей Ленинского района возмутило, что в воскресенье днём укладка асфальта не прекращалась, несмотря на ливень. Местная жительница сняла на видео работу дорожных рабочих во дворе на Шота Руставели 3,7.

В ответ на жалобы городской глава Евгений Тефтелев заявил, что разберётся с данным нарушением. Он добавил, что дождь идёт не все 24 часа, а дорожники, как правило, работают ночью.

«Если такие факты нарушений есть, и они подтверждаются, то мы разберемся, кто эти работы ведет», – отметил господин Тефтелев.

На подобные ремонтные работы даётся гарантия на три года. Если за это время на отремонтированном участке появятся трещины или ямы, подрядчику придётся восстанавливать дорогу за своё счёт.

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