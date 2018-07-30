На въезде в Ростов произошло ДТП с "легковушкой" и "ГАЗелью" с водой

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Утром 30 июля на западном въезде в Ростов-на-Дону легковой автомобиль столкнулся с грузовой «ГАЗелью». Уточняется, что грузовик перевозил воду в бутылях.

На Таганрогском шоссе под Ростовом неподалёку от хутора Ленинаван столкнулись «Газель» и легковая машина KIA Rio. В результате удара из «ГАЗели» на проезжую часть высыпались баклажки с питьевой водой.

«Не очень доброе утро у доставщиков чистой воды. Полдороги усыпано бутылками», – написал в сети очевидец, поделившийся роликом с места аварии.

Другие свидетели происшествия сообщают, что жертв нет. Однако ДТП спровоцировало дорожную пробку. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверки и выясняют причины инцидента. В пресс-центре ГИБДД по региону пока не прокомментировали ДТП.