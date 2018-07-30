Погоня сотрудника ДПС за нарушителем в Тюмени закончилась ДТП

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Страж порядка пытался на мотоцикле догнать злоумышленника, но был сбит автомобилем на перекрестке. Инспектор был серьезно травмирован, и его госпитализировали.

Пресс-центр Управления МВД России по Тюменской области проинформировал, что ночью 29 июля в областном центре на пересечении Республики и Холодильной автомобиль сбил сотрудника ДПС, гнавшегося на мотоцикле за нарушителем.

По факту инцидента инициировали проверку, в рамках которой было установлено, что сотрудник ДПС, преследуя нарушителя, намеревался проехать перекресток на красный сигнал светофора, где был сбит, когда автомобиль ВАЗ поворачивал налево. Уточняется, что на мотоцикле были включены спецсигналы, но водитель легковушки не пропустил инспектора.

Сбитый автомобилем сотрудник ДПС получил черепно-мозговую травму, тупую травму живота и рвано-ушибленные раны. По факту инцидента ведется разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.