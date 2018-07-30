В России продлили программу льготного автокредитования до 2020 года

Сегодня, 23:00

В России продлили программу льготного кредитования до 2020 года, в результате сумма общего финансирования составила 15 млрд рублей. Соответствующую информацию разместили на официальном сайте Кабмина.

Напомним, что в 2015 году правительство РФ запустило программу льготного автокредитования. С её помощью россияне могут приобрести авто в кредит, а первоначальный взнос в 10% предоставит государство.

Продление льгот позволит увеличить продажи отечественных машин, поскольку они станут доступнее. В дополнении документа сказано, что для Дальнего Востока предоставлены льготы в 25% от стоимости машины по программам «Первая машина» и «Семейное авто».

По прогнозам продление программы обеспечит дополнительные 45 100 автомобилей. Специалисты считают, что 5 800 машин будут приобретены на Дальнем Востоке. Кроме того, ожидается, что только в этом году, количество кредитов на авто вырастет на 10%.