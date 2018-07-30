Volvo и Geely официально показали совместный серийный седан

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Шведско-китайский тандем породил стильную «пятидверку» Lynk Co 03 с рыночным будущим, ведь уже известны сроки начало ее продаж. Автомобиль практически идентичен своему концепту, и выполнен в фирменной концепции своего бренда.

Компания Volvo стала частью китайского автогиганта Geely в 2010 году. Вместе два производителя в 2016 году запустили новую марку Lynk Co. Ее «первенцем» стал кроссовер 01, появившийся на рынке КНР год назад. В июне нынешнего года в Поднебесной началась реализация паркетника 02. Стало известно, что до конца нынешнего года начнутся продажи и нового седана Lynk Co 03, концептуальная версия которого дебютировала в прошлом году.

Серийный Lynk Co 03 практически полностью дублирует свой шоу-кар. При этом, судя по официальным фото, опубликованным накануне, товарная версия автомобиля отличается от концепта другими бамперами и черным спойлером на багажнике, и то, только потому, что показана в «спортивной» вариации. То есть, стандартный серийный 03 может вовсе не отличаться от прототипа.

Основой для Lynk Co 03 послужила архитектура CMA, на которой построены 01, 02 и Volvo XC40. Габариты нового седана составляют 4639х1840х1460 мм с колесной базой размером 2730 мм.

Движущей силой серийного Lynk Co 03 станет турбированная «тройка» 1.5 от Volvo. Производительность агрегата составляет 156 л.с. В 2019 году выпуск моделей новой марки будет налажен в бельгийском Генте, а европейские продажи бренда стартуют в 2020 году.