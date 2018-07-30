Власти Ростова опровергли слухи о предстоящем транспортном коллапсе

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Ранее ростовские СМИ забили тревогу, что уже к 4 августа в город может остаться без общественного транспорта. В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону поспешили успокоить людей.

Недавно местные издания писали, что к 4 августа у большинства транспортных фирм в Ростове-на-Дону заканчивается договоры на регулярные перевозки пассажиров, а это в свою очередь приведёт к транспортному коллапсу.

Представитель городской администрации уверяет, что у ростовчан нет повода для беспокойства по поводу того, что они могут остаться без транспорта. «Это абсолютная неправда, все вопросы будут решены», – заявляют власти.

В транспортной фирме «Авто-лайн» тоже пообещали, что общественный транспорт продолжит работать в прежнем режиме. Представитель автокомпании отметил, что ему неизвестно ни о каких проблемах, которые могли бы спровоцировать нехватку транспорта в городе.