Московский завод Renault ушел в запланированный отпуск

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Стало известно, что автомобильный завод Renault, который расположен в Москве, уходит на запланированные каникулы. В отпуске он пробудет до 26 августа.

И он такой не один. Многие автомобильные заводы уходят на летние каникулы именно летом. И такие каникулы очень важны для предприятий. Так, например, завод Renault за этот период получит некоторые преобразования, необходимые для запуска производства нового кроссовера С-сегмента. Также будет проверено все оборудование, отреставрировано, или же заменено. Также планируется поменять несколько роботов.

Как известно, уже в конце августа Renault на Московском автосалоне представит свой новый автомобиль. Его будут производить на этом московском заводе, а в продаже россияне увидят автомобиль только в следующем году.