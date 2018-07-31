Путин подписал закон о компенсации повреждения авто угонщиком

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В РФ угонщики должны будут возмещать ущерб за повреждение машин при последующей краже другим гражданином. Такой закон подписал президент страны Владимир Путин.

Три года назад Конституционный суд предписал пересмотреть механизм реализации права на получение компенсации за нанесённый имуществу вред при угоне и последующей краже другим лицом транспортного средства потерпевшего.

Сегодня, 30 июля, на портале правовой информации был размещён документ, предусматривающий внесение изменений в ГК РФ об ответственности лиц, которые завладели чужим имуществом. Согласно поправке, укравший имущество гражданин должен возместить вред, нанесённый после действий третьего лица, если не докажет, что ущерб был причинён не по его вине. Помимо этого, новшество сохраняет ответственность «непосредственного причинителя вреда».

Таким образом, компенсацию ущерба можно будет требовать от злоумышленника, который не планировал кражу машины, а взял её покататься, после чего автомобиль украл другой гражданин.