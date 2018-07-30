В Узбекистане построят завод Hyundai

Сегодня, 16:00

Корейская автокомпания Hyundai заявила, что хочет построить свой завод в Узбекистане, который расположится в Наманганской области.

Hyundai на этом заводе собирается на нем спецтехнику, автобусы, а также автомобили, грузоподъемность которых составляет 1-50 тонн. Расчитывается, что поначалу на заводе будет производиться по 1 тысячи автомобилей в год, однако уже через два года эта цифра увеличится до 3 тысяч. Также к этому времени расширят и площадь предприятия. Открытие завода предоставит 1 тысячу новых рабочих мест, а уже через 3 года их будет около 6 тысяч.