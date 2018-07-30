В сети рассекретили обновлённый лифтбек LADA Granta

Сегодня, 11:16

«АвтоВАЗ» уже публиковал официальные снимки обновлённого седана LADA Granta, а фотошпионы рассекретили хэтчбек. На этот раз в сеть «просочились» фото и видео одноимённого лифтбека.

Судя по тому, что товарный лифтбек «позировал» перед камерами без камуфляжа, его запечатлели во время съёмок рекламы. Как и в случае с Granta в других типах кузова, основные перемены наблюдаются в передней части авто.

Лифтбек получил передние фонари и бампер в стилистике LADA Vesta, в связи с этим пришлось модернизировать форму крыльев и капота. Также на шильдик на решётке радиатора стал крупнее.

Судя по опубликованному в сети видео, новинка также примечательна пересмотренным задним бампером, на двери багажника появилось название бренда. Любопытно, что машина сохранила старые задние фары.

Пока фотошпионам не удалось запечатлеть салон рестайлинговой LADA Granta. Предположительно модель оснастят новой приборной панелью, изменения также могут коснуться формы дефлекторов и шкалы приборов. Новинка может стать первым автомобилем с новой системой дистанционного управления множеством опций LADA Connect.

Моторная гамма LADA Granta не изменится и будет представлена двигателями мощностью 87, 96 и 106 сил. Презентация обновлённого авто состоится уже через месяц на Московском автосалоне.