Американцы лишили Ford Focus 6-оконной компоновки ради китайцев

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КНР остается крупнейшим авторынком мира, а потому нет ничего удивительного, что производители считаются с предпочтениями «поднебесного» потребителя.

Сайт motor1 утверждает, что американским машиностроителям пришлось отказаться от 6-оконной компоновки в четвертом поколении Ford Focus, хотя она применялась в модели в ее предыдущих генерациях. По словам журналистов, производитель прибег к такому решению в силу требований китайского потребителя.

Благодаря отказу от 6-оконной компоновки в Ford Focus четвертого поколения американцы добились расширения задних дверей модели. Данное решение сделало более комфортной посадку и высадку пассажиров.

Уточним, что на китайском рынке набирают популярности автомобили с удлиненной колесной базой. Из-за этого ряд мировых автопроизводителей выпускают специальные версии своих моделей для КНР, которые получают приставку Long. К примеру, такое решение недавно было применено к кроссоверам Audi и Skoda.

Напомним, новый Ford Focus будет продаваться с бензиновыми турбированными «тройками» EcoBoost 1.0 (85, 100 и 125 л. с.) и 1.5 (150 и 182 л. с.). Кроме того, для машины предусмотрены турбодизельные агрегаты 1.5 (95 и 120 л. с.) и 2.0 (150 л. с.). Все двигатели сочетаются с 6-МКПП или 8-АКПП. Через некоторое время модель получит версии ST и RS. Последняя станет гибридной 400-сильной машиной, а ее появление запланировано на 2020 год.