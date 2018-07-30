Воронежцев поразил варварский способ мести владельцу иномарки

Сегодня, 10:15

Жителей Воронежа поразил способ мести, который выбрал автомобильный вандал. Снимок пострадавшей машины разлетелся по сети.

В Воронеже внимание местной жительницы «грязным видом» привлекла машина, припаркованная на Машмете. Девушка сфотографировала иномарку, испачканную в нечто белое, и выложила фото в сеть.

Автор снимка уверена, что подобное можно было совершить только из желания отомстить. Интернет-пользователей возмутил такой поступок. Месть вандала назвали «варварской», а его самого – трусом, не способным лично высказать свои претензии обидчику, а затем решить проблему мирным путём.