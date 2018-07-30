LADA Priora с номерами "хам" из Воронежа стала звездой соцсетей

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Под Воронежем легковая машина LADA Priora попала в необычное ДТП. Автомобиль заехал на отбойник двумя колёсами.

На трассе М-4 «Дон» автомобилист сфотографировал LADA Priora с двумя колёсами на отбойнике. К сожалению, неизвестно, как отечественная машина оказалась в подобном положении, однако её снимок активно обсуждали пользователи соцсетей далеко за пределами Воронежа.

Популярность LADA Priora в сети во многом можно объяснить номерами «хам», что многим комментаторам показалось ироничным: «Номера соответствующие», «Написано же хам, ничего удивительного».

Многих пользователей развеселило увиденное: «Ох и трюкачи», «Мастер парковки», «Обочечник 800Lvl», «Приора может и так ехать», «Новые технологии в российском автопроме», «Лучшая реклама АвтоВАЗа».