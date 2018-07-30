Эксперты назвали ТОП-5 авто, которые становятся лучше с годами

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Некоторые автомобили с годами привлекают к себе всё больше внимания и становятся только лучшие с возрастом. О пяти таких моделях рассказали автоэксперты.

Открывает ТОП-5 Cadillac Deville, который сходил с конвейера в течение 50 лет. Стильный и качественный автомобиль пользовался высоким спросом в своё время.

Второе место специалисты отдали Aston Martin DBS, выпускавшемуся с 1967 по 1972 годы. Данный автомобиль в настоящее время высоко ценится у коллекционеров.

Третью строчку занимает купе Buick Riviera, выгодно выделяющееся в модельном ряду бренда привлекательной внешностью и мощным мотором.

Четвёртое место занял надёжный Chevrolet Camaro, который создавался в качестве конкурента для Ford Mustang. Первое поколение Camaro оснащалось 6-цилиндровым двигателем мощностью 140 л. с.

На последнем месте в ТОП-5 автомобилей, которые становятся лучше с возрастом, оказался Chevrolet Corvette. Эта модель, впервые увидевшая свет в далёком 1953 году, стала первым американским спорткаром.