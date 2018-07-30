Появилась первая информация про обновленный Nissan GT-R

Сегодня, 10:36

Сейчас Nissan трудится над разработкой обновленной версии GT-R. Предполагается, что он станет самым быстрым спорткаром в мире.

Альфонсо Альбайс – главный дизайнер Nissan – дал первую информацию по поводу обновления Nissan GT-R. Он заявил, что в новом поколении автомобиль не будет сильно отличаться от предыдущей версии. Альбайс сделал уже несколько эскизов, однако он не может доделать свою работу, так как производитель до сих пор не определился с тем, какой же силовой агрегат будет установлен на GT-R.

В настоящее время автомобиль находится на одной из самых ранних стадий разработки. Так как Альфонсо Альбайс является всего лишь дизайнером, ничего о технических характеристиках автомобиля он сказать не может. Однако он считает, что модель вряд ли получит электромотор.

Напомним, что Nissan GT-R уже достаточно популярен на мировом рынке благодаря идеальному соотношению цены и качества автомобиля, а также множеством дополнительных функций. О том, когда состоится презентация спорткара, ничего не известно.