На продажу выставлен королевский «лимузин Меган Маркл»

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В Великобритании на аукцион выставлен винтажный королевский лимузин Rolls-Royce, который оценен в 2 000 000 фунтов стерлингов.

Аукционный дом Bonhams сообщает о том, что 8 сентября нынешнего года в Гудвуде состоятся торги, а одним из главных лотов станет роскошный ретро-лимузин Rolls-Royce Phantom четвертого поколения.

Особенностью модели является то, что в своё время британская марка выпустила всего 18 таких моделей исключительно для королевской семьи. На аналогичном автомобиле Меган Маркл добиралась к собору Святого Георгия во время свадьбы с принцем Гарри 18 мая нынешнего года.

Rolls-Royce Phantom имеет большие окна и высокие сидения, что является обязательным для королевского автопарка. На заднем сидении установлен дополнительный осветитель для монарха.

Представители Bonhams отметили, что автомобиль является жемчужиной гаража аукционного дома, чем и обусловлена его стоимость – стартовая цена составляет 2 000 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно 164 900 000 рублей. За эти деньги можно купить 280 новых седанов LADA Vesta в базовой комплектации.