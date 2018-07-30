Dongfeng запускает продажи 7-местного кроссовера DFM 580 в России

Сегодня, 08:08

Китайский автопроизводитель Dongfeng в ближайшем будущем предложит россиянам кроссовер DFM 580. В Поднебесной эта модель продаётся уже порядка года, российская версия не получил никаких отличий по сравнению с машиной, доступной на домашнем рынке.

В длину кроссовер DFM 580 достигает 4 680 мм, а размер его колёсной базы составляет 2 870 мм. В салоне разместились семь посадочных мест, предусмотрено шесть способов трансформации сидений, однако не самый просторный салон не позволяет в полной мере оценить эту опцию.

В базовой комплектации автомобиль приводится в движение 1,5-литровым бензиновым мотором, способным выдавать 150 «лошадок». Также покупателям предлагается вариант, который комплектуется 1,8-литровым 139-сильным двигателем.

В роли трансмиссии может выступать 5- или 6-скоростная «механика», опционально доступен вариатор. Для DFM 580 не предусмотрен полный привод. Китайская компания пока не озвучила рублёвые цены на кроссовер. Ожидается, в базовом исполнении такая модель будет стоить около 850 000 рублей, а «топовая» версия обойдётся в 1 200 000 рублей.