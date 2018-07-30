Эксперты составили рейтинг из 5 «мужских» автомобилей

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Эксперты уже составляли рейтинг автомобилей, которые лучше всего подойдут представительницам слабого пола. На этот раз в ТОП вошли чисто «мужские» автомобили.

Специалисты посчитали, что наиболее подходящим автомобилем для представителей сильного пола является Rolls-Royce Phantom. Из-за невысокого клиренса создается впечатление, что этот автомобиль является спортивным. Салон отделан красной кожей, а под капотом расположился 570-сильный двигатель. Такое сочетание оценит каждый мужчина.

Вторым оказался Mercedes-Benz GL-Class. Агрессивный дизайн автомобиля способен добавить брутальности своему владельцу. Ездит Mercedes на 3,0-литровом двигателе, выдающем мощность в 250 лошадиных сил.

Тройку лидеров замыкает BMW X6. Сразу же бросается в глаза его стильное оформление и необычная радиаторная решетка. Под капотом расположился 3,0-литровый двигатель, мощность его составляет 350 и 400 лошадиных сил. Идеальное соотношение цены и качества автомобиля делает его очень популярным на мировом рынке.

На четвертое и пятое место эксперты расположили Mazda 3 и Bugatti Chiron соответственно. Bugatti Chiron – спорткар, о котором мечтает практически каждый мужчина. До «сотни» он способен разогнаться всего за 2,5 секунды.